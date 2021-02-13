Донецк, , 12:29 — REGNUM В Донецкой Народной Республике за сутки в результате проведенных исследований подтвердили 210 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Еще у 30 пациентов клинико-эпидемиологически был диагностирован COVID-19, сообщили 13 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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С начала пандемии на территории республики зарегистрировали 22 711 случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровели 13 506 человек, скончались 1920 инфицированных.

7285 человек находятся на лечении в условиях стационаров медицинских учреждений и амбулатории. За сутки в ДНР выявили 96 случаев заболевания пневмонией. При этом были госпитализированы 72 пациента с указанным диагнозом.

«Всего на лечении 1079 пациентов с пневмониями, из них 510 на кислородной поддержке (+7 за сутки)», — добавили в минздраве.

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