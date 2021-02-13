Краснодар, , 12:15 — REGNUM Рейсовый автобус, четыре грузовых автомобиля и 12 легковых столкнулись на автодороге в Краснодарском крае утром 13 февраля.

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Авария произошла в Северском районе — за станицей Северской у поворота на хутор Свободный. По предварительным данным, есть один пострадавший, сообщает Кубань24.

На данный момент движение по данному участку дороги не затруднено. Полиция устанавливает обстоятельства и причины аварии.

Отметим, что на территории края сложились неблагоприятные погодные условия, которые и могли стать причиной ДТП. В регион пришло похолодание и снегопады.