Краснодар, , 12:06 — REGNUM Ещё 170 носителей коронавируса выявили на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации края 13 февраля. Накануне, 12 февраля, сообщалось о 173 новых носителях инфекции.

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За минувшие сутки носителей коронавируса выявили в 33 муниципальных образованиях. Больше всего случаев заражения в Краснодаре — 49, в Новороссийске выявили 16 носителей, ещё 11 в Сочи, девять пациентов в Тихорецком районе.

С начала пандемии на территории Краснодарского края положительные результаты тестов на коронавирус получили 36 014 человек, в том числе 2 652 детей. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения достиг 634,5. 28 738 пациентов выписаны с выздоровлением. 1 694 человека скончались. На 13 февраля 103 жителя находится в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще четверо — на ЭКМО. В стационарах лечение продолжают 1307 граждан с подтвержденным коронавирусом, еще 4275 лечатся на дому.