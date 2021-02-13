Воронеж, , 11:57 — REGNUM В Воронежской области за минувшие сутки подтверждено 356 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 13 февраля в региональном оперативном штабе. В регионе продолжается постепенное снижение уровня заболеваемости — сутками ранее сообщалось о 359 новых случаях.

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Всего в Воронежской области за период пандемии подтверждено 62 987 случая заражения коронавирусом. Выздоровели после COVID-19 56 752 человека, за минувшие сутки выписаны 360 пациентов.

Скончались от осложнений на фоне COVID-19 за минувшие сутки 12 пациентов, а всего новый коронавирус унес жизни 2056 воронежцев.