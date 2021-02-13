Рязань, , 11:52 — REGNUM 96 новых носителей коронавируса выявлены в Рязанской области 13 февраля — на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Скончались три пациента.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,4%. Всего в Рязанской области подтверждено 23 тыс. 238 случаев заражения коронавирусом. Показатель заболеваемости в регионе — 2078,88 на 100 тыс. населения. Выздоровели после лечения 21 тыс. 292 человека, в том числе 92 пациента выписаны за истекшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба, зарегистрировано три летальных исхода. Таким образом, от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался 261 пациент.