Волгоград, , 11:50 — REGNUM В Волгоградской области 13 февраля подтверждено 218 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на два больше, чем за предыдущие сутки. Скончались пять человек.

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С начала пандемии в Волгоградской области выявлены 46 тыс. 336 носителей инфекции. Выздоровели 44 тыс. 289 человек, в том числе 210 выписаны за прошедшие сутки. Зарегистрировано ещё пять летальных исходов. Всего от осложнений на фоне инфекции в регионе скончались 682 человека.

В стационарах находятся 2934 взрослых и 20 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1365 пациентов.