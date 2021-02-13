Белгород, , 11:48 — REGNUM Ещё 160 носителей коронавируса выявлены в Белгородской области 13 февраля, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Это на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано пять летальных исходов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»

В целом, в Белгородской области подтверждено 29 тыс. 604 случая заражения инфекцией. Выздоровели 26 тыс. 742 человека, в том числе 141 пациент — выписан за сутки.

Зарегистрировано пять летальных исходов. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 438 человек.