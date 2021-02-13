Брянск, , 11:47 — REGNUM В Брянской области 13 февраля подтверждено 140 случаев заражения коронавирусом, что на шесть меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 248 человек, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области подтверждено 31 тыс. 180 положительных тестов на COVID-19. Выздоровели 29 862 человека.

Лаборатории провели 439 тыс. 624 исследования на коронавирус, в том числе 2178 тест проверили за минувшие сутки.