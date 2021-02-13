Красноярск, , 11:33 — REGNUM В Красноярском крае за последние сутки выявили 218 случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 59 893. Об этом 13 февраля сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»

Темп прироста за сутки в Красноярском крае составил 0,4%. Из 218 случаев заражения, в краевой столице было зафиксировано 76, в Шарыпово — 18, в Канске — 14, в Норильске — 9, Сосновоборске — 5, в Ачинске — 4. В районах края больше всего выявлено инфицированных в Ужурском — 12, Кежемском — 9, Шарыповском — 7 и Сухобузимском — 6 человек.

Умерли в Красноярском крае за сутки 12 пациентов с диагнозом COVID-19, с начала эпидемии — 2602 человека. Выздоровели за сутки 155 человек, всего — 55 000.

За последние сутки в Красноярском крае проведено 6010 тестов на коронавирусную инфекцию, всего с начала эпидемии — 2 334 244.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Красноярском крае выявлено 225 носителей коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае скончались ещё 20 пациентов с коронавирусом