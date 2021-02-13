Ташкент, 13 февраля 2021, 09:07 — REGNUM Всем сотрудники министерства внутренних дел Узбекистана в текущем году будет увеличена заработная плата. Об этом 12 февраля в ходе расширенного заседания коллегии министерства внутренних дел республики заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба главы республики.
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На 60% будет увеличена заработная плата для сотрудников МВД, которые занимаются обеспечением общественной безопасности, на 30% — всем остальным сотрудникам министерства.
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Напомним, в 2020 году за коррупцию уволили 23 сотрудника министерства внутренних дел Узбекистана.