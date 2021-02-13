Абакан, , 08:44 — REGNUM В Хакасии за прошедшие сутки было выявлено 27 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, общее число инфицированных достигло 20 951. Об этом 13 февраля сообщает пресс-служба правительства региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»

За сутки умерли три пациента с диагнозом COVID-19 (82-летний мужчина и женщины 84 и 87 лет). Общее число умерших с коронавирусом с начала эпидемии достигло 420 человек.

Лечение в стационарах в настоящее время проходят 235 человек (-8), амбулаторно — 714 (-9). Выздоровел 41 пациент. Общее число выздоровевших от COVID-19 достигло в республике 19 579 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии за прошедшие сутки подтверждено 32 случая заражения коронавирусом, выздоровели 49 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии жертвами COVID-19 стали уже 417 человек