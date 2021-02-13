Москва, , 07:55 — REGNUM Около половины всех полисов обязательного страхования автогражданской ответственности, приобретённых в России в январе, были оформлены в виде электронных полисов (e-ОСАГО). Об этом сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

В РСА сообщили, что показатель внедрения электронных полисов ОСАГО сохраняется на уровне около 50% в течение двух лет. Президент РСА Игорь Юргенс отметил, что достижение этого показателя свидетельствует об удобстве использования электронных полисов.

Он добавил, что следующим шагом, который должен упростить жизнь автолюбителям, может стать внедрение онлайн-сервиса урегулирования убытков. Юргенс рассказал, что в РСА уже разработали специальный модуль, который позволит страховщикам интегрировать возможность фотофиксации и извещения о ДТП в свои мобильные приложения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее оформление страхового полиса ОСАГО.

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