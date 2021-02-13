Токио, , 07:25 — REGNUM Закон, предусматривающий штрафы за несоблюдение мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, вступил в силу в Японии 13 февраля, сообщает агентство Kyodo.

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Теперь всем зараженным коронавирусом, которые отказываются от госпитализации, грозит штраф размером до 500 тыс. иен (около $4,7 тыс.). Также штрафы предусмотрены для тех, кто отказывается проходить медосмотр. Сумма такого наказания составил до 300 тыс. иен (около $2,8 тыс.). Кроме того, крупные штрафы предусмотрены для предприятий, не соблюдающих режим работы, установленный на время чрезвычайной ситуации в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Японии рассматривали возможность приговаривать к тюремному заключению заболевших COVID-19 при отказе от госпитализации. Позднее эти меры сочли чрезмерными и заменили крупным штрафом.

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