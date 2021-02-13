Вашингтон, , 07:52 — REGNUM Управление по контролю качества продовольствия и медикаментов (FDI) при Минздраве США разрешило компании Moderna на 40% увеличить в одной ампуле количество доз вакцины от нового коронавируса. Об этом 12 февраля сообщает газета The New York Times.

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Теперь в ампулу, объём которой останется прежним, будет помещено 14 доз вместо десяти. Увеличение числа доз будет достигаться за счёт большей концентрации вакцины в жидкости. На переналадку производства у компании может уйти менее десяти недель.

Издание отмечает, что регулятор, несмотря на предварительное одобрение, рассчитывает получить от компании больше информации, подтверждающей, что качество препарата не будет ухудшено в результате такого нововведения.

Как сообщало ИА REGNUM, американская компания Moderna предлагает в полтора раза увеличить содержание своей вакцины от коронавируса в каждом флаконе. По словам президента компании Стивена Хоуга, это позволит «устранить факторы, замедляющие производство».

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