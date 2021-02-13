Москва, , 07:52 — REGNUM Пробки на улицах Москвы, по данным на 06:00 13 февраля, из-за снегопада и гололедицы достигли девяти из возможных десяти баллов. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Следите за развитием событий в трансляции: «Метели и морозы: в регионах России снова аномалия — трансляция»

В настоящее время наиболее затруднено движение на МКАД, на отдельных участках Третьего транспортного кольца, шоссе Энтузиастов и Варшавском шоссе.

По сообщению столичного департамента транспорта, перекрыты движение по Калужскому шоссе в сторону центра и съезд на МКАД.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 12 февраля сильный снегопад стал причиной мощных автомобильных пробок, достигших максимального значения по десятибальной шкале.

Читайте также: Снегопад в Москве побил полувековой рекорд

Читайте ранее в этом сюжете: Москва встала в десятибальных пробках