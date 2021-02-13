Москва, 13 февраля 2021, 07:52 — REGNUM Пробки на улицах Москвы, по данным на 06:00 13 февраля, из-за снегопада и гололедицы достигли девяти из возможных десяти баллов. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».
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В настоящее время наиболее затруднено движение на МКАД, на отдельных участках Третьего транспортного кольца, шоссе Энтузиастов и Варшавском шоссе.
По сообщению столичного департамента транспорта, перекрыты движение по Калужскому шоссе в сторону центра и съезд на МКАД.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 12 февраля сильный снегопад стал причиной мощных автомобильных пробок, достигших максимального значения по десятибальной шкале.
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