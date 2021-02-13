Веллингтон, , 06:33 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили два случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба новозеландского министерства здравоохранения.

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Сообщается, что оба инфицированных были выявлены во время прохождения обязательного карантина по прибытию в Новую Зеландию из-за границы. Случаев локального распространения заболевания в стране не фиксировалось. Также 12 февраля в больнице Окленда скончался пациент с коронавирусной инфекцией.

В настоящее время в Новой Зеландии числится 45 активных случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в стране выявили 1972 зараженных коронавирусом нового типа.