Тегеран, , 09:40 — REGNUM В Иране за сутки 58 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число погибших достигло 58 809, заявила пресс-секретарь министерства здравоохранения Сима Садат Лари. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 12 февраля.

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Лари отметила, что с учётом 58 новых жертв их общее число по стране возросло до 58 809. «За последние 24 часа было обнаружено около 7298 новых случаев заражения COVID-19, при этом 557 человек госпитализированы», — подчеркнула она.

Лари сообщила, что 1 285 014 из общего числа 1 503 753 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц. По словам пресс-секретаря, еще 3762 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

Она заключила, что на данный момент в Иране было проведено 9 938 625 обследований на выявление вируса.

С момента вспышки пандемия COVID-19 заразила около 107 миллионов человек по всему миру, из них погибло свыше 2 300 000 человек.