Сеул, , 05:39 — REGNUM Власти Южной Кореи решили ослабить правила социального дистанцирования для столицы Сеула и прилегающим к ней регионам, сообщает агентство Рёнхап.

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Также в Сеуле разрешили работу заведений общественного питания до 23:00. Ранее им разрешалось обслуживать клиентов лишь до 22:00. При этом в регионе ужесточили ограничения на проведение собраний. Теперь людям запрещено собираться группами более четырех человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Южной Корее зафиксировали небольшое снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией. Однако центр по контролю и профилактике заболеваний не исключает, что снижение ежедневно выявляемых больных связано с уменьшением количества проводимых тестов из-за новогодних праздников.

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