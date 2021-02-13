Хараре, , 05:19 — REGNUM Часть карантинных ограничений в Зимбабве снимут на следующей неделе, заявил президент страны Эммерсон Мнангагва в ходе встречи с членами правящей партии.

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«На грядущей неделе я объявлю о том, как мы поступим в отношении карантина. Решение будет принято на основании научных данных и рекомендаций экспертов в области здравоохранения», — заявил он.

При этом Мнангагва заявил, что после начала вакцинации в стране не следует расслабляться. Тем не менее часть ограничений будут все же ослаблены из-за проблем в экономике Зимбабве.

По последним данным, в Зимбабве с начала пандемии выявили 34 949 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в этой африканской стране скончались 1382 человека.