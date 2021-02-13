Москва, , 05:29 — REGNUM В субботу, 13 февраля, в Москве будет облачно, сильный снег, местами метель, снежные заносы, гололедица. Температура воздуха — −12… −10 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Метели и морозы: в регионах России снова аномалия — трансляция»

В ночь на 14 февраля в Москве облачно, небольшой снег. Температура воздуха — −19… −17 °C.

Ветер северо-восточный 7−12 м/с, на порывах до 15 м/с, ночью северо-западный 5−10 м/с. Атмосферное давление 740 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — −14… −9 °C днём и −22… −17 °C ночью.

В воскресенье, 14 февраля, днём в столице ожидается −12… −10 °C, небольшой снег, местами метель. По области −15… −10 °C. Ночью в регионе ожидается −25… −20 °C, переменная облачность, без осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, более 40 авиарейсов задержано или отменено в аэропортах Московского авиационного узла вечером в пятницу, 12 февраля, на фоне сильных снегопадов.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 40 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы