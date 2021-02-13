Сеул, , 04:30 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 362 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 345 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что число ежесуточно выявляемых пациентов вновь опустилось ниже 400 после резкого скачка 10 февраля. При этом не исключается, что снижение заболеваемости просто связано с уменьшением количества проводимых тестов в связи с новогодними праздниками.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 83 199. Также за минувшие сутки в стране скончались еще семеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 1514 человек.

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