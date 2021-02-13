Бразилиа, , 03:37 — REGNUM По меньшей мере 9 765 455 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 было выявлено в Бразилии с начала пандемии. Об этом 12 февраля сообщается на сайте бразильского минздрава.

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При этом в стране подтверждено 8 678 327 фактов излечения от коронавирусной инфекции. Также за сутки в Бразилии зарегистрировали 51 546 новых носителей SARS-CoV-2 и 1288 летальных исходов от осложнений при COVID-19.

Всего на бразильской территории от последствий этого заболевания скончались 237 489 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля, по сведениям ВОЗ, в мире количество фактов инфицирования коронавирусом достигло 107 423 526.

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