Найроби, , 03:25 — REGNUM Всеобщая вакцинация против коронавирусной инфекции в Кении начнется в конце февраля, сообщает пресс-служба кенийского минздрава.

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По данным ведомства, первый этап вакцинации начнется в конце февраля и продлится до начала июня. За этот срок планируется привить около 1,25 млн человек. В приоритетную для вакцинации группу вошли медработники, а также сотрудники государственных служб.

Вторая фаза вакцинации начнется в июле и продлится до июня 2022 года. За это время власти намерены привить еще 9,7 млн человек. В первую очередь на этом этапе будут прививать жителей возрастом старше 50 лет, а также лиц от 18 лет с соответствующими медицинскими показаниями.

По последним данным, в Кении с начала пандемии выявили 102 613 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в стране скончались 1794 человека.