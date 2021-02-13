Москва, , 03:24 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать материалы проверки по факту взрыва в супермаркете во Владикавказе в центральный аппарат СК, об этом 12 февраля сообщили в пресс-службе ведомства.

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Материалы будут переданы для выяснения обстоятельств, которые привели к взрыву, разрушению здания супермаркета и ущербу близстоящим объектам.

«Ход и результаты проверки поставлены на контроль», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что взрыв в супермаркете по улице Гакаева произошел утром 12 февраля. По предварительной версии, в здании произошла утечка газа, погибших нет. По факту происшествия следственный комитет по Северной Осетии начал доследственную проверку.

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