Москва, , 02:56 — REGNUM Запрет на поставки в РФ живой птицы и птицеводческой продукции из Финляндии ввел Россельхознадзор, 12 февраля сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении отмечается, что это связано с опасностью высокопатогенного птичьего гриппа. Аналогичные меры распространяются на район Уккермарк в немецкой федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания.

Также в Россию запретили ввозить корма и кормовые добавки для птиц. Исключение составляет продукция растительного происхождения и химического или микробиологического синтеза. Кроме того, в Россельхознадзоре добавили, что по территории РФ ограничен транзит живой птицы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Южной Корее зарегистрировали уже 90 очагов заражения высокопатогенным штаммом птичьего гриппа среди домашней птицы.

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