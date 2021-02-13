Красноярск, , 03:06 — REGNUM В субботу, 13 февраля, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха −22… −18 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:40 на Театральной площади было — 27 °C.

Ночью с 13 на 14 февраля ожидается до −23… −21 °C, облачно, без осадков.

Скорость юго-западного ветра 3−8 м/с. Давление — 750 мм рт. ст.

В воскресенье, 14 февраля, в Красноярске до −17… −12 °C днём и −20… −15 °C ночью, облачно, снег.

В понедельник, 15 февраля, в Красноярске ожидается до −13… −8 °C днём, снег. Ночью — до −11… −9 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 12 февраля в центральных и южных районах Красноярского края ночью ожидается до −35… −30 °C, местами до −40… −35 °C, на дорогах сохранится гололедица.

13−15 февраля в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края ожидается сильный мороз, температура воздуха до −55… −50 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Красноярского края предупредили о надвигающихся морозах.

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