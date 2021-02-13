Нью-Йорк, США, , 02:48 — REGNUM Переболевшие COVID-19 по-прежнему могут заразиться мутировавшими версиями коронавируса, заявила 12 февраля журналистам главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

«Сейчас мы получаем сообщения о том, что люди заражаются вновь новым южнофриканским штаммом (COVID-19)», — сказала она.

Несмотря на это, отметила Сваминатан, риск заражения коронавируса с новым штаммом будет ниже, если пациенты уже перенесли COVID-19 или вакцинировались.

Ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге сообщал, что распространение новых штаммов SARS-CoV-2 не приведет к новой пандемии.

Читайте ранее в этом сюжете: ВОЗ: распространение новых штаммов SARS-CoV-2 не приведет к новой пандемии