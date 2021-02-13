Санкт-Петербург, , 01:37 — REGNUM На общем собрании Ассоциации военно-морских музеев, прошедшем в Санкт-Петербурге в рамках работы VII Коллегии музеев военно-морской направленности, лучшим по итогам 2020 года назван Музей Балтийского флота в городе Балтийске Калининградской области. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба ВМФ на сайте Минобороны РФ.

Музей Балтийского флота в городе Балтийске Museum.ru

В ходе собрания ассоциации прошли выборы её Совета, президента и вице-президентов. Были вручены сертификаты её новым членам. Президентом Ассоциация военно-морских музеев единогласным голосованием вновь был избран директор Центрального военно-морского музея (ЦВММ) имени Петра Великого Руслан Нехай.

По итогам 2020 года лучшим был признан Музей Балтийского флота в городе Балтийске Калининградской области, возглавляемый Анатолием Коваленко.

Представители Главного командования ВМФ России приняли участие в работе VII Коллегии музеев военно-морской направленности, которая проходит в Санкт-Петербурге в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого 11 — 13 февраля.

Работа площадки, на которой специалисты обсуждают профессиональные вопросы и обмениваются опытом в области изучения, сохранения и популяризации историко-культурного наследия Военно-морского флота России, началась в ЦВММ 11 февраля.

«На пленарном заседании в первый день Коллегии были заслушаны доклады и сообщения, посвящённые актуальным вопросам музейного дела как главных специалистов ЦВММ и его филиалов, так и руководителей музеев Северного, Балтийского, Черноморского, Тихоокеанского флотов, музея фортификационных сооружений (г. Севастополь) и музея Каспийской флотилии», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Центральном военно-морском музее (ЦВММ) имени Петра Великого 11 февраля начала работу VII Коллегия музеев военно-морской направленности.

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