Лиссабон, , 00:58 — REGNUM В Португалии от болезней, вызванных коронавирусной инфекцией, с начала пандемии скончались более 15 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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В частности, за 12 февраля в стране скончались 149 пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число умерших от осложнений коронавирусной инфекции в Португалии достигло 15 034. При этом большая часть из них — 13 177 человек — люди возрастом старше 70 лет.

Также за минувшие сутки в Португалии госпитализировали 5230 зараженных коронавирусом нового типа. Сейчас 846 пациентов находятся в реанимациях. Всего с начала пандемии в Португалии подтвердили 781 223 случая заражения SARS-CoV-2.