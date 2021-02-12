Лиссабон, , 23:52 — REGNUM Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза получил первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает 12 февраля пресс-служба главы государства.

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"Президент республики и верховный главнокомандующий вооружёнными силами получил сегодня первую дозу вакцины от COVID-19», — говорится в сообщении.

Уточняется, что прививка была сделана президенту в госпитале вооружённых сил в Лиссабоне. Вторую дозу вакцины он должен получить до инаугурации на новый президентский срок, которая намечена на 9 марта.

72-летний Марселу Ребелу ди Соуза проходит вакцинацию, несмотря на то, что ранее он бессимптомно перенёс COVID-19, о чём стало известно в начале января. 24 января в Португалии прошли президентские выборы, на которых он одержал победу.

Напомним, в Португалии с осени действует режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. Накануне парламент страны продлил его действие до 1 марта.