Стокгольм, , 23:10 — REGNUM Два лена Швеции временно приостанавливают вакцинацию медицинских работников после сообщений о предполагаемых побочных эффектах, связанных с вакциной производства AstraZeneca. Отмечается, что частым побочным эффектом является повышенная температура. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

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Применения вакцины AstraZeneca приостановлено в Евлеборге и Сёдерманланде.

«Мы останавливаем вакцинацию отчасти потому, что нам нужно провести расследование, но также для того, чтобы у нас не было слишком напряженной кадровой ситуации», — заявил в эфире телеканала SVT Магнус Йоханссон, отвечающий за функционирование системы здравоохранения в Сёдерманланде.

Отмечается, что после процедуры вакцинации медработники не выходят на работу по причине плохого самочувствия.

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