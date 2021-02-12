Мец, Франция, , 22:57 — REGNUM Во французском городе Мец арестовали 7 человек, вероятно, входивших в банду, занимавшуюся торговлей и распространением наркотических веществ. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщает Le Figaro.

Уточняется, что в спецоперации по поимке лиц, подозреваемых в импорте наркотиков из Нидерландов и их перепродаже во Франции, приняли участие более 70 полицейских. Были обнаружены более около 20 кг запрещенных веществ.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля мэр французского города Валанс Николя Дарагон, ранее открыто поддержавший семью убитой 28 января сотрудницы бюро трудоустройства, получил в свой адрес угрозы расправы.

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