Торонто, Канада, , 10:03 — REGNUM Смертность от коронавируса в 3,5 раза выше, чем от сезонного гриппа, согласно данным исследований, проведенных в больницах Канады, пишет 12 февраля CMAJ.

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Канадские врачи выяснили, что госпитализация пациентов с COVID-19 длится в полтора раза дольше, чем у больных с гриппом. Также подсчитано, что больные коронавирусом умирают в 3,5 раза чаще.

Для исследований были выбраны районы в столице Канады Торонто и городе Миссиссоге, где фиксируется высокий уровень заболеваемости коронавирусом и гриппом.

Врачи объяснили полученные данные тем, что иммунитет к COVID-19 пока не выработался, как это уже случилось с иммунитетом против сезонного гриппа. По мнению специалистов, разница между двумя заболеваниям начнет стираться по мере появления коллективного иммунитета против коронавируса.

Как ранее писало ИА REGNUM, грипп является сезонной инфекцией, а коронавирус не привязан к сезону и при этом смертность у него выше, чем у гриппа. Также грипп изучается уже несколько десятилетий, в отличие от коронавируса, поэтому течение заболевания, вызванного SARS-CoV-2, проходит сложнее, чем при гриппе.