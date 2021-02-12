Мадрид, , 23:08 — REGNUM Правительство автономного сообщества Мадрид продлит комендантских час и закрытие баров и ресторанов до 18 февраля. В минздраве региона подтвердили еще два случая заражения «бразильским» штаммом коронавирусной инфекции. Об этом сообщила газета El País.

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Власти Мадрида оставляют текущие карантинные ограничения еще на неделю. Однако в следующий четверг, 18 февраля, если позволит эпидемиологическая ситуация, правительство готово на час перенести начало комендантского часа — с 22:00 до 23:00.

18 февраля власти Мадрида также разрешат барам и ресторанам продолжать работать до 22:00. Министр здравоохранения региона Антонио Сапатеро в ходе конференции подчеркнул, что данные послабления будут возможны, «если позволит эпидемиологическая ситуация».

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