Санкт-Петербург, , 21:33 — REGNUM С начала прививочной кампании в Петербурге вакцинацию от коронавируса прошли 144 493 человек, сообщили 12 февраля в Межведомственном координационном совете по борьбе с COVID-19.

Вакцина «Спутник V» Дарья Драй © ИА REGNUM

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С учетом того, что постоянное население Петербурга составляет 5 млн 385 тыс. человек, доля привитых хотя бы первой дозой вакцины составляет на сегодня около 2,7%.

Полностью закончили цикл вакцинации 31 867 человек, то есть 0,6% от населения Санкт-Петербурга.

За прошедшие сутки первично были вакцинированы 8887 человек, вторично — 2386 человек.

С начала кампании в Петербург поступило 281 542 комплекта вакцины. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на 12 февраля составляет 87 344 комплекта.

Напомним, на следующей неделе в городе намерены развернуть масштабную агитационную кампанию в пользу массовой вакцинации от коронавируса.

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