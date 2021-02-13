Вашингтон, , 09:49 — REGNUM Собака по кличке Лулу породы бордер-колли не будет жить «собачьей жизнью» после того, как владелец завещал ей $5 млн, пишет 12 февраля Seattle Times.

Последней волей умершего Билла Дорриса, успешного неженатого бизнесмена, стало его желание оставить своей 8-летней собаке Лулу $5 млн.

По словам Марты Бертон, которой Доррис доверил ухаживать за Лулу, хозяин питомца написал в своем завещании, что оставляет деньги на уход за любимым животным. Это позволит компенсировать Бертен ежемесячные расходы на уход за Лулу.

«Он действительно очень любил свою собаку, — сказала Бёртон. — Но я даже не знаю, получится ли у меня потратить на уход за Лулу такие деньги. По крайней мере, я попытаюсь».

Напомним, что это не первый случай в США, когда собаке завещается столь большая сумма денег. В 2007 году владелица крупнейшей в США гостиничной сети Леона Хелмсли завещала $12 млн своей собаке, оставив без наследства половину своих близких родственников.