Душанбе, , 20:55 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в пятницу, 12 февраля, на территории Таджикистана. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Как уточняется, эпицентр землетрясения находился в 35 километрах к западу от населённого пункта Мургаб и в 257 километрах к юго-западу от китайского города Кашгар. Очаг подземных толчков залегал на глубине 92 километра.

Сведений о возможных пострадавших и разрушениях к настоящему времени не поступало.

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