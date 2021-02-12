Санкт-Петербург, , 20:58 — REGNUM В Санкт-Петербурге продолжает уменьшаться число активных больных и сокращается количество новых госпитализаций, сообщили 12 февраля в Межведомственном городском совете по борьбе с коронавирусом.

Палата реанимации Дарья Драй © ИА REGNUM

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Общее количество больных, находящихся под стационарным или амбулаторным наблюдением врачей с подтвержденным диагнозом COVID-19, уменьшилось на 13,38% по сравнению с предыдущей пятницей, 5 февраля.

Суточное количество выздоровевших пациентов увеличилось на 14,41%. Количество госпитализаций за сутки составило 401 случай, это на 8% меньше, чем неделю назад. В то же время на 17,4% выросло число обращений за медпомощью петербуржцев с ковидом.

«Общий тренд на стихание эпидемического процесса сохраняется. Но по-прежнему необходимо соблюдать основные противоэпидемические меры», — сделали вывод в координационном совете.

В настоящее время Петербурге для лечения пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями развернуто 10 650 коек. Из них свободны 42,2% (4383 койки). С понедельника, 12 февраля, несколько стационаров возвращается к плановой работе.

Кроме того, как сообщается, акушерское отделение Городской Больницы №38 им. Н.А. Cемашко прекратило прием пациенток с COVID-19. Теперь рожениц с коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями будет принимать только акушерское отделение Клинической инфекционной больницы им. С.П.Боткина.

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