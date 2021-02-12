Рим, , 20:48 — REGNUM Правительство Италии в пятницу, 12 февраля, продлило ограничения на перемещения между регионами страны до 25 февраля 2021 года.

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Следовать в другой регион разрешается только гражданам, работающим в иной провинции, и тем, кто едет за получением медицинских услуг, а также в экстренных случаях. Кроме того, препятствий не чинят возвращающимся к месту постоянного проживания.

По данным на 12 февраля, в Италии умерли 93 045 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 316 (днем ранее — на 391). Число подтвержденных носителей выросло на 13 908 (днем ранее — на 15 146). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 697 296 — более 4% населения страны. В настоящее время заражены 402 075 человек — на 5092 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 264 844 человека (за день этот показатель вырос на 15 328), что составляет 2,1% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.