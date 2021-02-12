Рим, , 20:38 — REGNUM По данным на вечер пятницы, 12 февраля, в Италии умерли 93 045 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 316 (днем ранее — на 391), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Число подтвержденных носителей выросло на 13 908 (днем ранее — на 15 146).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 697 296 — более 4% населения страны. В настоящее время заражены 402 075 человека — на 5092 меньше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 1 264 844 человека (за день этот показатель вырос на 15 328), что составляет 2,1% населения Италии.