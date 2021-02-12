Подгорица, , 20:36 — REGNUM В Черногории за последние 24 часа выявили 563 новых случая коронавирусной инфекции, еще 11 человек скончались. Из больницы выписался 351 пациент. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 12 февраля.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

В институте общественного здоровья Черногории сообщили, что из 11 скончавшихся от коронавируса самому старшему было 90 лет, а самому младшему 43 года.

С учетом всех вновь выявленных случаев заболевания и количества выздоровевших от коронавируса, общее количество новых случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время 68 004, а количество скончавшихся составляет 880 человек с начала 2020 года.

Напомним, что раннее 11 февраля в Черногории было подтверждено 584 новых случая заражения коронавирусной инфекцией и 8 смертельных случаев.