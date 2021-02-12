Париж, , 20:31 — REGNUM Как сообщает 12 февраля Синьхуа, президент Франции Эммануэль Макрон разместил в своем Twitter видеообращения с поздравлением с Новым годом по лунному календарю на нескольких языках, адресованных жителям стран, которые его традиционно отмечают.

Соответствующие посты были размещены на китайском, корейском и вьетнамском языках; в них французский лидер выразил наилучшие пожелания — здоровья, успехов и счастья. Э. Макрон также отдельным постом на французском языке поблагодарил своих соотечественников из числа выходцев из стран Азии, особо подчеркнув их вклад в развитие Франции и выразив твердую приверженность борьбе с расизмом, расовой и этнической дискриминацией.