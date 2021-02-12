Стокгольм, , 23:15 — REGNUM После резкой критики в социальных сетях и средствах массовой информации норвежские власти пошли на уступки и ослабили карантинные ограничения — с 15 февраля шведских школьников снова будут пропускать на норвежской границе. Однако исключение не будет сделано для педагогов. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Напомним, что две недели назад власти Норвегии ужесточили требования в отношении того, кому разрешен въезд в страну. Школьникам, проживающим в Швеции, также запретили пересекать границу.

После того как телеканал SVT Dalarna опубликовал материал о школьнике, который, чтобы продолжать ходить в школу, переехал из шведского Трюсиле к своей бабушке в норвежский Ёстбю, власти Норвегии сняли ограничения на въезд в страну для учеников из Швеции. Школьники смогут беспрепятственно пересекать границу с Норвегией по пути в школу.

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