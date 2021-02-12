Мальмё, Швеция, , 22:33 — REGNUM Число пациентов с коронавирусом в больницах лена Сконе, расположенного на юге Швеции, продолжает снижаться. Об этом со ссылкой на данные регионального департамента здравоохранения сообщила газета Aftonbladet.

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Сейчас лечение от COVID-19 в региональных больницах получает менее 200 пациентов. В отделениях интенсивной терапии находятся 35 человек, что является самым низким показателем с 16 декабря. Амбулаторное лечение проходят 159 человек, что является самым низким показателем с 22 ноября.

46 628 жителей Сконе получили свою первую дозу вакцины от COVID-19, вторую — 9 880 человек. В общей сложности вакцина будет предложена 1,1 миллиону человек.

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