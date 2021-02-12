Пекин, , 20:21 — REGNUM Приветственное письмо председателю КНР Си Цзиньпину и в его лице всему китайскому народу в связи с отмечаемым праздником Весны отправил президент МОК Томас Бах. Об этом 12 февраля сообщает Синьхуа, подчеркивая, что в послании содержатся упоминание о приближающейся зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине и пожелания успехов Китаю, китайскому лидеру и китайским спортсменам.

«Год Быка по лунному календарю, — отметил Т. Бах, — важный момент для олимпийского движения, приближаются зимние Олимпийские Игры в Пекине. Мир соберется на ней вместе, сплоченный духом мира, единства и дружбы. Пекин уже готов, мы полны уверенности в Китае».