Пекин, , 20:15 — REGNUM К концу 2020 года количество работников, находящихся на дистанционном удалении, в Китае выросло до 346 млн человек, что составляет более трети от всего количества пользователей Интернета в стране. Об этом 12 февраля сообщает Синьхуа, ссылаясь на данные недавнего отчета о развитии всемирной Сети в КНР.

Отмечается, что по сравнению с июнем прошлого года, эта цифра увеличилась на 147 млн человек, что отражает быстрый рост рынка дистанционной работы в связи с эпидемией коронавируса. В документе подчеркивается, что формат «удаленки» позволил предприятиям оптимизировать традиционные методы занятости с точки зрения затрат и эффективности, преодолев эпидемиологические ограничения.

В отчете обращается внимание на то, что по подсчетам китайских специалистов, один работник, занятый на удаленной работе, может в год сэкономить работодателю до 14 тыс. юаней (около 2,1 тыс. долларов).