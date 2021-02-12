Белград, , 20:05 — REGNUM В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 11 699 проведённых ПЦР-тестов, выявили 1928 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 16 человек скончались. К аппаратам ИВЛ подключено 129 пациентов. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 12 февраля.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 418 871, а количество смертельных случаев выросло до 4199.

Министр труда, занятости, ветеранов и социальных вопросов Дарья Кисич-Тепавчевич заявила, что министерство готово инициировать дальнейшее смягчение мер в учреждениях социального обеспечения, но с учётом конкретной эпидемиологической ситуации в них.