Вашингтон, , 10:23 — REGNUM Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) подготовил инструкции, касающиеся полного возобновления работы школ после того, как они находились в режиме онлайн-обучения и урезанного посещения из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что инструкции будут опубликованы 12 февраля, пишет CNBC.

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CDC выпустит новые инструкции при поддержке президента США Джо Байдена, который стремится сдержать свое слово и вернуть детей в школы в течение первых 100 дней пребывания на посту президента.

Подготовленные CDC инструкции включают в себя правила по мытью рук, ношению масок, уборке помещений, вентиляции воздуха в классах, а также по ведению карантинного протокола.

Напомним, что в последнее время в штатах нарастают возмущения касательно длительности закрытия школ. Многие ссылаются на то, что исследования доказали, что школы не являются главными рассадниками коронавирусной инфекции.