Дзержинск, Нижегородская область, , 19:43 — REGNUM Собаки синего цвета могли появиться в Дзержинске Нижегородской области по двум причинам, пишут нижегородские СМИ 12 января.

Первой версии придерживается конкурсный управляющий акционерного общества «Дзержинское оргстекло» Андрей Мисливец. Он предположил, что собаки могли «изваляться в медном купоросе», который остался на предприятии, закрывшемся несколько лет назад.

«Собаки бездомные бегают по территории. Может быть, в одном из корпусов нашли остатки какой-то химии — медный купорос, например, извалялись в нем. Несколько лет назад, я слышал, замечали, что некоторые собаки окрашивались в какие-то неестественные цвета. Тоже что-то нашли, их же никто не контролирует», — сказал он NN.ru.

Вторую версию озвучил один из местных телеграм-каналов.

«В публикации ненавязчиво упоминается завод «Оргстекло», на который намекают в качестве виновника собачей синевы. На самом деле бедных песелей просто покрасили и сфоткали неумелые пиарщики, которым заказали негатив по городу и заводу. Надеемся, люди, издевающиеся над животными, будут пойманы», — пишет канал «Фантастические твари».

После появления новостей о «собаках-мутантах» Роспотребнадзор по Нижегородской области решил организовать проверку в Дзержинске. Член Государственной думы Владимир Бурматов обратится в прокуратуру в связи с появлением собак с синей шерстью в Нижегородской области.

«Это может плохо закончиться не только для животных, но и для жителей конкретной территории. […] Надо очень серьезно расследовать сейчас, куда эти бедолаги залезли, каким образом оказалось открытой территория, что там за вещества. С моей точки зрения, из-за этого инцидента может вскрыться очень серьезная экологическая проблема», — заявил депутат радиостанции «Говорит Москва».

В ближайшее время ветеринары Росприроднадзора планируют изучить территорию завода, осмотреть животных и выяснять причину необычного окраса шерсти.