Лондон, , 19:32 — REGNUM В Великобритании за последние сутки зафиксировано 15 144 новых случая заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 4 013 799 человек. Такие данные приводит 12 февраля правительство Соединённого Королевства.

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Сообщается также, что за сутки в больницах страны скончались ещё 758 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 116 287.

Напомним, днём ранее британские власти сообщали о 13 494 случаях заболевания и 678 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.